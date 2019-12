Parma Viva Natale 2019: grande successo per la Festa di Santa Lucia in via Garibaldi

Domenica 8 dicembre grande entusiasmo in via Garibaldi con la Festa di Santa Lucia. La manifestazione, promossa da Ascom attraverso il marchio Parma Viva e organizzata da Edicta Eventi con il patrocinio del Comune di Parma, ha portato in una delle vie più antiche della città un mercatino di qualità tra stand selezionati, articoli da regalo e prodotti di artigianato. Non solo shopping nel cuore della via: il gruppo degli Alpini ha deliziato i presenti con la distribuzione di vin brulè e uno spazio bimbi ha animato i più piccoli con attività di intrattenimento.

“La Festa di Santa Lucia in via Garibaldi ha inaugurato il periodo natalizio del calendario Parma Viva che – afferma Vittorio Dall’Aglio, Presidente di Ascom – come ogni anno si concluderà con la Festa in via D’Azeglio “Natale sotto l’Albero” domenica 15 dicembre. Un buon motivo per animare le vie del centro storico nei giorni che anticipano le feste”.