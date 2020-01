Rainieri (Lega): “Bonaccini chiarisca perchè la Regione ha investito molto di più sull’ospedale di Reggio che su quello di Parma”

“Bonaccini in passerella elettorale a Parma chiarisca perché la Regione negli ultimi 15 anni ha investito sull’Ospedale di Reggio Emilia tre volte tanto rispetto a quanto ha finanziato sull’Ospedale Maggiore di Parma”. È quanto chiede Fabio Rainieri, capolista della Lega nel collegio di Parma per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio e Vice Presidente uscente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, al Presidente della Regione e ricandidato per il centrosinistra che sarà a Parma per una serie di appuntamenti elettorali sabato 4 gennaio.

“I dati dei quadri riepilogativi finanziari delle ultime strutture sanitarie costruite e in costruzione nei due nosocomi non possono lasciare alcun dubbio sulla differenza di trattamento tra i due territori da parte della sinistra al potere in questa Regione – ha evidenziato il leghista – A Parma, per la realizzazione dell’Ospedale dei bambini e del Nuovo Centro Oncologico la somma dei finanziamenti regionali e statali, questi ultimi comunque richiesti e istruiti dalla Regione, che sono arrivati e arriveranno a Parma è di 13.693.692 euro mentre le donazioni private corrispondono a 23 milioni contando solo quelle già rendicontate per il Centro oncologico e quelle per l’Ospedale dei bambini arrivate fino al 2018. Il resto dei 17.700.000 euro occorsi ed occorrenti per completare le due strutture sono stati o saranno messi a disposizione direttamente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. A Reggio, per due strutture sanitarie ospedaliere molto simili, il CORE (Centro Oncologico Reggio Emilia) e il MIRE (Maternità Infanzia Reggio Emilia), sono arrivati e arriveranno 38.450.991.000 euro, mentre per le donazioni del territorio si conoscono i soli 2 milioni serviti per il CORE. A carico dell’AUSL reggiana rimangono invece per la somma di entrambe gli interventi 24.709.818 euro”.