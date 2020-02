Al via i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio Paganini Congressi

Prenderanno avvio lunedì 17 febbraio i lavori di sistemazione e ampliamento del parcheggio funzionale al complesso Paganini Congressi (Auditorium Paganini – Spazi Ipogei e CPM – Centro Produzione Musicale Toscanini), nel parco ex Eridania. L’intervento, finanziato dal Comune di Parma, e realizzato da Parma Infrastrutture Spa, ha un costo di 600 mila euro.

L’intervento, concordato con il Consorzio Paganini, comporta alcune modifiche alla viabilità a decorrere da lunedì 17 febbraio, fino a fine giugno. E’ prevista la destituzione degli stalli di sosta e la contestuale istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, su tutto il parcheggio.

Inoltre è contemplata l’istituzione del divieto di circolazione, eccetto per veicoli di cantiere ed i mezzi adibiti a carico e scarico per le attività del Paganini Congressi.

Sarà garantito l’accesso attuale di via Toscana 5, per tutta la durata del cantiere, a pedoni e ciclisti che saranno convogliati su idonei percorsi, in sicurezza.

L’opera, in capo all’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, ha un costo di 600 mila euro e punta a sistemare la zona adibita a parcheggionel Paganini Congressi, dopo gli interventi legati alla messa in sicurezza della ciminiera, colpita da un fulmine l’autunno scorso, e nell’ambito degli interventi volti a migliorare la fruibilità del Parco della Musica.

L’area si estende per oltre 2.500 metri quadrati. L’intervento principale prevede l’ampliamento del parcheggio esistente. La porzione di parcheggio che oggi ha il fondo in ghiaia, infatti, verrà sistemata, tramite l’inserimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e aree di sosta con un fondo di cubetti incemento grigliato drenante. Verranno ripristinate le aree di sosta esistenti con l’inserimento di cordoli stradali perimetrali rialzati, in grado di separare fisicamente le aree di sosta dalla viabilità. Inoltre è prevista la riqualificazione della illuminazione pubblica dell’intero parcheggio, nonché del marciapiede circostante il Centro di Produzione Musicale e l’area a verde sopra gli Spazi Ipogei.

Sarà anche modificata una posizione del cancello nord di accesso al parco Falcone Borsellino che oggi interferisce con l’area di parcheggio e sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione a servizio delle nuove piante che ombreggeranno il parcheggio e che saranno collocate in tempi successivi all’esecuzione dei lavori.

La Fondazione Arturo Toscanini, per venire incontro al disagio dei propri spettatori, ha raggiunto un accordo con il Parking Repubblica, il parcheggio multipiano coperto all’interno del Centro Commerciale La Galleria (ex-Barilla Center) che sorge a due passi dall’Auditorium e dal CPM Arturo Toscanini. Tutti gli spettatori potranno usufruire di uno sconto del 20% sul costo della sosta (la prima ora è sempre gratuita). Per ottenere questa tariffa agevolata è necessario vidimare il biglietto del parcheggio con l’apposita obliteratrice che gli spettatori troveranno alla biglietteria del Paganini al termine del concerto.

La promozione è valida unicamente nelle sere di concerto organizzate direttamente dalla Toscanini e solo nella fascia oraria dalle 18.00 alle 24.00.

I concerti avranno inizio inderogabilmente alle 20.30 come di consueto.

L’invito agli ascoltatori è quindi quello di voler calcolare con attenzione i loro tempi di spostamento e di voler considerare eventuali coincidenze con altri eventi o attività organizzate nelle vicinanze. La biglietteria della Toscanini (0521-391339, biglietteria@latoscanini.it, aperta da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) è a disposizione per ogni ulteriore informazione.