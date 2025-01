A Noceto al via “Scuola Genitori”, dal 25 gennaio all’Oratorio San Filippo Neri

Prenderà il via il prossimo 25 gennaio il primo dei tre pomeriggi di “Scuola genitori”, organizzata da Azione Cattolica e parrocchia di Noceto unitamente all’oratorio della Parrocchia di Pontetaro, al gruppo Scout Agesci, al comitato Genitori-Onlife di Noceto, al gruppo Giovani Wannabe-Operazione Mato Grosso e alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Noceto Granelli Devodier, con il patrocinio del Comune di Noceto.

L’iniziativa, meritoria anche per il numero di gruppi ed associazioni coinvolti, è nata dal forte desiderio condiviso di provare ad agire concretamente nel campo formativo verso i ragazzi ed i giovani, superando le sterili lamentazioni sull’emergenza educativa. Nel ciclo di tre incontri viene infatti proposto il progetto Scuola Genitori del Cpp – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, ente accreditato al ministero Istruzione e Merito, fondato e diretto da Daniele Novara, pedagogista molto conosciuto e apprezzato.

Saranno proprio gli esperti del Cpp, tutti pedagogisti e formatori, a confrontarsi con genitori, insegnanti, educatori, catechisti, nonni, allenatori e con chiunque sia interessato ad approfondire e confrontarsi sul mondo educativo.

I tre incontri si terranno a Noceto, all’Oratorio San Filippo Neri in via Don Minzoni 7, dalle 17 alle 19.

Il primo appuntamento si terrà sabato 25 gennaio e affronterà il tema “Educare alla sessualità per crescere nel rispetto” con Maria Teresa Pepe. Il secondo si terrà sabato 8 febbraio, sul tema “Urlare non serve a nulla. Come Gestire i conflitti con i figli” con Massimo Lussignoli. Nell’ultimo appuntamento di sabato 22 febbraio si parlerà di “Tempo libero tra device e impegni extrascolastici” con Antonella Gorrino.

Durante gli incontri, grazie all’impegno di Scout, Azione cattolica, oratorio di Noceto e Giovani Wannabe, sarà possibile usufruire del servizio di baby sitting con prenotazione obbligatoria, mandando una mail a giacobaga@gmail.com indicando nome ed età del bambino (dai 3 anni in su).

L’ingresso è libero e gratuito; è possibile richiedere l’attestato di partecipazione.