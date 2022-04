A Panocchia si inaugura il nuovo volto di piazza Italia ’61 dopo i lavori di riqualificazione

E’ in programma domani, sabato 9 aprile 2022, alle 11.30 la cerimonia di inaugurazione di Piazza Italia 61– frazione Panocchia – spazio pubblico adibito a luogo di ritrovo e aggregazione per gli abitanti, a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza stessa promossi da Comune di Parma e Parma Infrastrutture Spa. Il progetto rientra tra quelli previsti per la riqualificazione della rete dei parchi, dei viali e delle piazze presenti sul territorio comunale ed è stato realizzato anche grazie ai contributi, alle istanze e ai suggerimenti raccolti dall’Amministrazione Comunale di Parma durante numerosi incontri e confronti con i cittadini di Panocchia e del Quartiere Vigatto.

Saranno presenti.

Michele Alinovi – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma

Tecnici del Comune e di Parma Infrastrutture Spa