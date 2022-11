A Parma la settimana sulla Smart City

Si è tenuto oggi a parma il Convegno Il diritto alla (e sulla) città intelligente: la sfida della regolazione della Smart City che inaugura la settimana che l’Universita di Parma dedica alla Smart City.

Grazie al lavoro svolto dal professore Simone Scagliarini dell’Universita di Modena e Reggio Emilia e di Dario Costi, Direttore del Laboratorio di ricerca Smart City 4.0 Sustainable LAB e di Antonio D’Aloia del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Parma si é aperta la settimana sulla Smart City nell’Università di Parma. Il prof. D’Aloia sottolinea l’imporanza del dibattito: Dobbiamo rivendicare il Diritto alla città in tutte le sue possibili implicazioni giuridiche: costituzionali del diritto del lavoro e per le molte ricadute che la Smart City potrà avere sulla vita delle persone. Il prof. Costi ricorda l’impegno di questi anni: la settimana dedicata alla Smart City é un bel momento di discussione e di confronto che porta il livello internazionale del dibattito sulla città a Parma. Siamo felici che la nostra Università venga riconosciuta come luogo di confronto tra le discipline che se ne occupano.

Domani sempre al Centro Sant’Elisabetta al Campus universitario si terrà il prossimo convegno dal titolo Social homing e social working dalle ore 10.00 a cura del prof. Dario Costi e dei professori Fabrizio Montanari e Damiano Razzoli dell’Università di Modena e Reggio.