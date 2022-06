A Varano in posta le “Rosse” per il campionato velocità formula trofeo

L’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de Melegari si è tinto di rosso, trasformandosi, per un giorno, nel cuore pulsante della passione Ferrari. Sabato 4 giugno il circuito ha infatti ospitato l’evento del Ferrari Club Italia che ha visto i possessori delle vetture della scuderia di Maranello sfidarsi nel Campionato Velocità Formula Trofeo in diverse categorie dopo un itinerario turistico che si è concluso al Castello di Bardi.

Per la Coppa Daytona il primo posto nella Categoria 458 Challenge è andato a Salvatore Malizia mentre nella Categoria 488 Pista N ha trionfato Sergio Scibetta. A vincere nella 488 Pista M è stato Renato Bottesini, nella Categoria 12 cilindri 599 GTO Vincenzo Gibiino e, infine, nella Categoria 488 Gtb Luigi Fabii. Per quanto riguarda la Coppa Monza, il primo posto è andato a Francesco Guilla (su f8), il secondo a Mancinelli (458 speciale) mentre Vicchiariello (360 Modena) ha conquistato la terza posizione. A seguire Rubeo (Roma) e Campagna (360 Modena).

A premiare i vincitori il sindaco di Varano De’ Melegari Giuseppe Restiani e l’onorevole Laura Cavandoli deputata della Lega.

“Un ringraziamento va al presidente del Ferrari Club Italia, il senatore Vincenzo Gibiino, per aver scelto Varano come location di un evento prestigioso e imperdibile come quello di sabato. Appuntamenti di una simile caratura vanno nella direzione della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, come l’autodromo Paletti che attira appassionati delle diverse discipline automobilistiche da tutto il mondo” ha commentato l’on. Cavandoli.

Il Ferrari Club Italia tornerà ancora al circuito di Varano nelle prossime settimane. Una nuova occasione per assaporare la magia dei bolidi del Cavallino Rampante in pista.