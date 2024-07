Arcidiacono (Pd): “Lorenzo Lavagetto è il leader e il motore silenzioso della cultura di Parma”

A metà del mio mandato, ritengo doveroso riconoscere l’impegno di chi ha dato smalto al nostro partito attraverso un’incessante attività culturale. L’assessore alla cultura e vicesindaco Lorenzo Lavagetto ha rappresentato un faro di eccellenza per la città di Parma. In qualità di consigliere comunale, non posso che esprimere la mia più profonda ammirazione per il lavoro svolto dall’assessore Lavagetto. In un silenzio operoso, egli ha infuso nuova vitalità al panorama culturale della nostra città, creando una programmazione ricca e diversificata che ha saputo attrarre cittadini e visitatori, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio.

Lavagetto ha dimostrato un impegno instancabile nel promuovere eventi culturali che spaziano dalle arti visive alla musica, dal teatro alla letteratura. La sua visione strategica ha permesso di creare un calendario di manifestazioni di altissimo livello, che hanno trasformato Parma in un polo culturale di rilievo nazionale e internazionale.

Grazie alla sua leadership, Parma ha ospitato eventi di grande importanza, tra cui il Festival della Creatività Contemporanea, una rassegna che ha portato in città alcuni tra i più influenti artisti contemporanei, stimolando il dibattito su temi innovativi e di grande attualità.

Le mostre d’arte di rilievo, come “Contemporanea, capolavori dalle collezioni di Parma”, hanno messo in luce la ricchezza artistica locale, attirando appassionati e critici da tutta Italia. Inoltre, le rassegne musicali organizzate hanno visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, contribuendo a diffondere la cultura musicale e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Lavagetto ha saputo valorizzare il patrimonio culturale locale, promuovendo iniziative che hanno permesso ai cittadini di riscoprire e apprezzare le bellezze artistiche e storiche della città, come dimostrato dal tour “Il Meraviglioso Duomo di Parma”, che offre visite guidate rendendo accessibile a tutti la conoscenza di uno dei monumenti più significativi della nostra città.

Uno degli aspetti più apprezzabili del suo operato è la capacità di coinvolgere la comunità in un dialogo costante con la cultura. Attraverso laboratori, workshop e conferenze, Lavagetto ha favorito la partecipazione attiva dei cittadini, creando un tessuto culturale vivo e dinamico. L’assessore Lorenzo Lavagetto merita un plauso per il suo straordinario contributo alla cultura di Parma. La sua dedizione e la sua visione hanno portato a risultati tangibili, rendendo la città un esempio di eccellenza culturale. Il suo operato non solo ha arricchito la vita culturale della comunità, ma ha anche posto Parma sotto i riflettori del panorama culturale nazionale e internazionale, confermandola come una città all’avanguardia nella promozione dell’arte e della cultura.

Marco Alfredo Arcidiacono

Consigliere Comunale di Parma (PD)