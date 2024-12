Aeroitalia, inaugurato il nuovo collegamento Parma-Trapani e Comiso

Aeroitalia, la compagnia aerea italiana in più rapida crescita, ha inaugurato ieri il suo servizio tra Parma e Trapani e Comiso. Da oggi saranno disponibili le due nuove rotte dall’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma per le due rotte siciliane.

Un evento significativo per l’azienda, perché celebra l’inizio della sua espansione dall’Emilia Romagna alla Sicilia portando una soluzione conveniente e competitiva che semplifica gli spostamenti per i propri clienti.

Parma, città ricca di storia, cultura e tradizioni, è un crocevia strategico per raggiungere altre città, e questo nuovo collegamento aereo ne sottolinea il ruolo centrale nella rete dei trasporti nazionali. I passeggeri di Aeroitalia avranno l’opportunità di partire da una città nota per la sua bellezza e il suo patrimonio unico, collegandosi direttamente al fascino della Sicilia.

“Benvenuti al primo volo di Aeroitalia & Parma Airport per Trapani e Comiso oggi. Per la prima volta dopo 13 anni colleghiamo tutta la Sicilia con Parma. Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo collegamento tra Parma e Trapani, e tra un volo che non solo facilita gli spostamenti tra due regioni strategiche, ma che rafforza anche il nostro impegno verso lo sviluppo del trasporto aereo nazionale. Crediamo fermamente che questa nuova rotta avrà un impatto positivo non solo per i nostri passeggeri, ma anche per le economie locali – ha dichiarato il direttore commerciale di Aeroitalia Tanev Krassimir -. Ringraziamo i partner aeroportuali e tutti coloro che hanno reso possibile il lancio di questa nuova tratta. Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita della connettività aerea italiana, rendendo il viaggio sempre più accessibile e piacevole”.

“Con immenso orgoglio ed entusiasmo celebriamo oggi i voli inaugurali di Aeroitalia presso l’Aeroporto di Parma -ha commentato Carlos Criado, amministratore delegato di Sogeap e vicepresidente di Centerline -. L’introduzione di queste rotte da parte di Aeroitalia rappresenta una tappa significativa nel nostro impegno continuo per la crescita e lo sviluppo dell’Aeroporto di Parma. La missione di Centerline Airport Partners è quella di trasformare l’Aeroporto di Parma in una fiorente porta d’accesso che migliori l’accessibilità regionale e stimoli il turismo locale e internazionale”.