Aeroporto di Parma, nuove rotte tra Emilia-Romagna e Sicilia: firmato accordo tra Sogeap e Aeroitalia

Ampliato il network del “Giuseppe Verdi”, nuovi collegamenti verso Trapani e Comiso: Criado, ceo di Sogeap: “Stiamo lavorando per incrementare le destinazioni anche a livello internazionale”.

Sogeap, la società che ha in gestione l’Aeroporto Internazionale di Parma “Giuseppe Verdi”, e Aeroitalia, il vettore italiano in più rapida crescita, annunciano oggi di aver raggiunto un accordo per l’inserimento di due nuovi collegamenti diretti dall’aeroporto di Parma.

A partire da dicembre 2024, infatti, prenderanno il via i collegamenti bisettimanali verso Comiso e Trapani, due mete che rappresentano al meglio il fascino della Sicilia.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo, che dimostra come il nuovo corso dell’Aeroporto di Parma sia pienamente avviato”, ha commentato Carlos Criado, ceo di Sogeap e vicepresidente e cco di Centerline. “L’ampliamento del network del “Giuseppe Verdi” è uno dei punti principali del piano di sviluppo portato dall’ingresso di Centerline, e stiamo lavorando per ampliare l’orizzonte delle nuove rotte anche sul piano internazionale”.

“Siamo lieti di annunciare i nostri primi due servizi non-stop dall’aeroporto di Parma alla Sicilia, e di offrire più opzioni di viaggio ai nostri clienti di Parma e dell’Emilia-Romagna che ora possono godere di una migliore connettività a prezzi accessibili. Siamo soddisfatti del grande interesse e della forte domanda per le nuove rotte e siamo ansiosi di continuare a investire per espandere ulteriormente la nostra presenza nel prossimo futuro” ha affermato Krassimir Tanev, cco di Aeroitalia.

I voli saranno operati il lunedì e il venerdì, nella fascia oraria pomeridiana, offrendo una programmazione ideale sia per chi viaggia per svago sia per esigenze professionali.

Parma, celebre per il suo patrimonio culturale e gastronomico, si trasforma in un punto di accesso privilegiato per esplorare le meraviglie di Comiso e Trapani, due gioielli siciliani ricchi di storia, paesaggi incantevoli e tradizioni uniche.

L’apertura delle due rotte si inserisce nell’obiettivo strategico di Aeroitalia di rafforzare i collegamenti tra le regioni italiane, rendendo più agevoli gli spostamenti tra il Nord e il sud Italia.

I biglietti per i nuovi voli sono già disponibili sul sito ufficiale di Aeroitalia.