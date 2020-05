Aimi (FI): “Italia confini colabrodo. In poche ore arrivi record”

“L’assalto fuori controllo all’Italia di migliaia di clandestini è un fatto gravissimo, conseguenza delle scellerate politiche sull’immigrazione del governo. Ci mancava solo l’annuncio relativo alla regolarizzazione dei clandestini da parte del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova per scatenare l’assalto al Belpaese. Non sappiamo chi arriva e molti di costoro potrebbero avere un elevata caratura criminale: non conosciamo né precedenti penali né appartenenza ad eventuali organizzazioni di stampo terroristico; non sappiamo di che vivranno, specie oggi, in tempi di covid-19 e pesante crisi economica. Questo governo è privo di visione, inadeguato, politicamente pericoloso. I confini dell’Italia, che sono anche quelli dell’Europa, vanno presidiati e protetti. La situazione nazionale complessiva, rischia di diventare irrimediabilmente esplosiva. Il Governo sulla sanatoria torni sui suoi passi prima che si moltiplichino arrivi e morti in mare.”

Ad affermarlo il Sen. Enrico Aimi, commissario provinciale, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri a Palazzo Madama.