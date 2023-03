Al Regio il grande pianista russo Grigory Sokolov con un recital dedicato a Purcell e Mozart

Acclamato come uno dei più grandi pianisti dei nostri giorni, per l’espressività della sua arte e per la profondità del pensiero musicale, Grigory Sokolov torna ad incantare il pubblico del Teatro Regio di Parma lunedì 27 marzo 2023, alle ore 20.30, con un recital interamente dedicato a Henry Purcell e Wolfgang Amadeus Mozart, nell’ambito della Stagione Concertistica 2023, realizzata da Società dei Concerti di Parma.

Poco meno di un secolo separa le vite di Purcell e Mozart, vissuti entrambi trentasei anni, negli stessi decenni dei rispettivi secoli. Entrambi bambini prodigio, poi considerati geni indiscussi sia per la produzione operistica che per la musica strumentale, i due compositori segnano, rispettivamente, i momenti più fiorenti del barocco inglese e del classicismo viennese.

Tre delle otto Suite del compositore inglese (la n.2, n.4 e n. 7) occupano la prima parte del programma, alternate a brani di gusto popolare attinti da temi irlandesi e scozzesi (New Irish Tune, A New Scotch Tune), e trascrizioni dello stesso compositore da composizioni per il teatro: Trumpet Tune, imitazione della discesa di Cibele nell’Atys di Lully, e la Chacone, che chiude la prima parte del programma, trascrizione dalle musiche di scena di Purcell per Timon of Athens di Shakespeare.

Dalla suite barocca alla forma sonata, che con Mozart raggiunge la sua più limpida maturazione: è dedicata al genio di Salisburgo la seconda parte del programma, che offre all’ascolto la Sonata in Si bemolle maggiore, KV 333, carica di quell’affettuosa sensibilità tipica del teatro mozartiano, e si conclude con l’imponente Adagio in si minore, KV 540, movimento isolato che, pur nella sua drammaticità, racchiude in sé tutta la poetica e la forza espressiva del compositore negli ultimi anni della sua vita.

Grigory Sokolov ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque anni e a sedici, ancora studente, ha raggiunto fama mondiale vincendo il Primo Premio al Concorso Internazionale Čaikovskij di Mosca. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo. I programmi dei suoi recital vanno dalle trascrizioni della polifonia sacra medievale ai lavori per tastiera di Byrd, Couperin, Rameau, Froberger e Bach a tutto il repertorio classico e romantico con particolare attenzione a Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms e alle composizioni di riferimento del XX secolo di Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninov, Schönberg e Stravinskij. La critica ne ha sempre esaltato la serietà e la profondità del pensiero musicale, unitamente all’originalità interpretativa e all’estrema conoscenza tecnica dei pianoforti che suona.

BIGLIETTERIA DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Biglietti da €10,00 a €45,00.