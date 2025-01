Al Teatro di Ragazzola “La sparanoia” con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

I due protagonisti si alternano in una serpentina di notizie, gag, giochi di parole e situazioni grottesche, in cui si cerca di indagare con ironia pungente la sinistra di oggi. Fettarappa e Guerrieri inanellano una serie di immagini simbolo che rappresentano lo stato di difficoltà del nostro tempo e che si susseguono con ritmo serrato dando vita a una rappresentazione mordace e allo stesso tempo entusiasmante. I personaggi sono esasperati nelle loro caratteristiche, tanto da apparire buffi, curiosi, eccentrici. Il loro racconto irriverente e dinamico estasia il pubblico e non disdegna risate liberatorie.

Gli attori rompono la quarta parete, dialogano con i presenti e scendono in platea per inscenare la lotta armata con le pistole ad acqua. E così dall’ilarità di un racconto ironico e accattivante, in un attimo ci si sente avvinghiati da una profonda nostalgia per una politica che non esiste più e orfani di un mondo lento e più autentico.

LA SPARANOIA

atto unico senza feriti gravi, purtroppo

con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa

contributo intellettuale di Christian Raimo

produzione Sardegna Teatro – AGIDI

con il sostegno di Armunia Teatro, Spazio Zut, Circuito Claps, Officine della cultura

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 15 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.

TEATRO DI RAGAZZOLA

sabato 18 gennaio ore 21.15

www.teatrodiragazzola.it