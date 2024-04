Al via, dall’11 al 14 aprile il Francigena Fidenza Festival

Dall’11 al 14 aprile torna il “Francigena Fidenza Festival”, organizzato dal Comune di Fidenza in collaborazione con l’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF), con il patrocinio dell’Università di Parma, della Diocesi di Fidenza e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia.

La quarta edizione ha in programma oltre 50 eventi per tutte le età: mostre, incontri, talk, approfondimenti, progetti per le scuole, laboratori per bambini, spettacoli e concerti, mercati, degustazioni e camminate guidate alla scoperta del territorio.

Info: https://www.francigenafidenzafestival.it