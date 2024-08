Al via la gara per la gestione e manutenzione di quasi 1.000 km di strade nel comune di Parma

Al via la gara per l’appalto di Global Service della rete stradale del Comune per il triennio 2024-2027, gestita da Parma Infrastrutture S.p.A.

Il Global Service della rete stradale del Comune di Parma comprende lavori di manutenzione straordinaria e servizi di manutenzione ordinaria (interventi a canone ed extra canone), sgombero neve e servizio antighiaccio, attività di gestione tecnica (centralino, pronto intervento e reperibilità); vigilanza, monitoraggio e preventivazione; gestione amministrativa e controllo degli interventi di ripristino per manomissione suolo pubblico; assicurazione e gestione dei sinistri passivi.

Parma Infrastrutture S.p.A. ha presentato un progetto esecutivo per l’attività di manutenzione stradale integrata di lavori e servizi per ottimizzare la gestione delle infrastrutture. Il contratto prevede la gestione e per la manutenzione integrata delle strade pubbliche per tre anni (da novembre 2024 fino a novembre 2027), con possibilità di proroga. L’investimento complessivo di Parma Infrastrutture S.p.A. è di 24.156.000 euro, sul triennio.

”La manutenzione delle nostre strade è una priorità per la quale stanziamo importanti risorse. L’operatore che vincerà questo appalto avrà in carico manutenzione ordinaria e straordinaria, il monitoraggio, il servizio di pronto intervento, il centralino, la reperibilità, il monitoraggio e la gestione informatizzata dell’appalto. – ha dichiarato Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità – Parma ha un patrimonio stradale enorme, del quale ci prendiamo cura ogni giorno, al fine di garantire la sicurezza delle cittadine e dei cittadini che ogni giorno devono utilizzare l’automobile, per necessità lavorative o anche solo personali. Continuiamo ad avere alcuni problemi endemici con strade che, pur di pubblico passaggio, sono accatastate come private e dunque fuori dalla competenza diretta del Comune: spesso sono strade centrali e ad alta frequenza. Anche per questa tipologia di strade stiamo predisponendo un servizio di monitoraggio che ci consenta di avere un quadro completo delle criticità e dei possibili interventi”.

Tutti i beni stradali appartenenti al demanio comunale (suolo e sottosuolo di strade, banchine stradali, aiuole spartitraffico, parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali…) sono affidati in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A., società del Comune di Parma, con la missione di garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e valorizzazione.

Parma ha un patrimonio stradale di oltre 1.000 km. Il Global Service della rete stradale affida in appalto le strade definite come demaniali, per un totale di 830 km.