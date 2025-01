Alla Pubblica in viale Gorizia il convegno “Esprimere dissenso non è reato, è democrazia”

Domenica 19 gennaio 2025, alle ore 10, presso la Sala Conferenze dell’Assistenza Pubblica, in viale Gorizia 2/A, a Parma, per iniziativa di DiEM25 Movimento per la Democrazia in Europa e Parma Città Pubblica APS, si svolgerà il convegno “Esprimere dissenso non è reato, è democrazia” dedicato al Disegno di Legge “Sicurezza”, attualmente in fase di discussione al Senato; secondo gli organizzatori, si tratta di un provvedimento che, introducendo nuovi reati e inasprendo reati già esistenti, costituisce una minaccia per il diritto a manifestare ed esprimere dissenso, con conseguenze particolarmente gravi per fasce fragili e svantaggiate della società.

In una prima parte verranno proposti interventi di esperti sul diritto al dissenso come presupposto democratico (Veronica Valenti) e sulle ricadute del DDL nei luoghi del lavoro precario (Cristina Quintavalla), sul sistema penitenziario (Roberto Cavalieri), in ambito scolastico (Serena Tusini) e sui migranti (Michele Rossi); seguirà una tavola rotonda in cui esponenti di movimenti, associazioni e partiti che hanno espresso critiche su questo provvedimento si confronteranno sulle prospettive di una strada comune e costruttiva per opporvisi.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti.