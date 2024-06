All’Abbazia di Valserena la 78ª assemblea di Cna Parma: la sfida della ricerca di personale

In occasione della 78ª edizione dell’assemblea annuale, Cna Parma organizza il prossimo lunedì 1° luglio alle 17 all’Abbazia di Valserena di Parma, l’incontro dal titolo: “La sfida della ricerca di personale: le influenze culturali e le priorità che guidano le scelte professionali delle nuove generazioni”. Un dibattito centrato sul difficile reperimento di personale specializzato, un problema sempre più sentito dalle imprese italiane ed europee che non accenna a migliorare e che si lega automaticamente alla difficoltà di attrarre e mantenere i giovani talenti in azienda.

Quali sono le influenze culturali e le priorità che guidano le scelte professionali delle nuove generazioni? Quali sono gli strumenti sui quali possono fare leva le piccole e medie imprese?

Ne discuteremo con esperti di settore, docenti universitari e istituzioni politiche con l’obiettivo di fornire un confronto concreto e l’elaborazione di strategie da adottare per sostenere le PMI artigiane nel colmare questo gap, orientandole verso un adattamento alle nuove dinamiche del mercato del lavoro.

PROGRAMMA

Ore 17.15 Saluti Istituzionali: Barbara Lori, assessora alle Pari Opportunità Regione Emilia-Romagna, Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma e Lorenzo Lavagetto, vicesindaco di Parma;

Ore 17.30 Introduzione Paolo Giuffredi, presidente territoriale di CNA Parma;

Ore 17.45 Apertura lavori e presentazione analisi:

“Osservatorio congiunturale TrendER sulle PMI dell’Emilia-Romagna: focus sui dati economici e sull’occupazione di Parma”, a cura di Marcella Contini , responsabile Centro Studi Cna Emilia-Romagna;

, responsabile Centro Studi Cna Emilia-Romagna; “Mercato del lavoro, politiche attive e servizi per l’impiego a sostegno di lavoratori e imprese: il quadro normativo di riferimento”, a cura di Susanna Palladini , docente dell’Università di Parma, dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali;

, docente dell’Università di Parma, dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali; “La valorizzazione delle persone in azienda”, a cura di Stefania Panini , fondatrice NetLearningLab;

, fondatrice NetLearningLab; “Di-visioni: le metamorfosi del lavoro”, a cura di Daniele Marini, docente dell’Università di Padova, dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI).

Ore 19.15 Consegna riconoscimenti alle aziende associate Cna Parma;

Ore 19.30 Conversazione sul tema: la sfida della ricerca di personale con Chiara Gribaudo vicepresidente commissione Lavoro pubblico e privato, Alberto Gusmeroli presidente commissione Attività produttive, Commercio e Turismo e Raffaella Paita componente commissione Bilancio e commissione Finanze e Tesoro.

Ore 20.30 Conclusioni Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna.

Modera la conversazione Nicola Saldutti giornalista del Corriere della Sera.