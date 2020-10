Allerta Meteo per la giornata del 3 ottobre: possibili eventi intensi in alta Val Taro

A seguito dell’Allerta Meteo emessa in data odierna dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile che prevede, per la giornata di sabato 3 ottobre p.v., condizioni di tempo perturbato sul settore occidentale e sulle aree appenniniche, con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, di moderata/forte intensità al mattino ed in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali, si è riunito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi.

La Prefettura, con le altre componenti il Sistema di Protezione Civile, segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni che potrebbero dare luogo, localmente, ad eventi intensi, in particolare in alta Val Taro, tali da generare piene impulsive.

Si invita, in ogni caso, a voler seguire l’evoluzione della situazione anche attraverso gli organi di informazione.

Prefettura di Parma