Ambiente: Parma introduce asfalti a bassa rumorosità

La Giunta Comunale di Parma ha deliberato l’adozione di asfalti a bassa rumorosità nell’ambito del Piano d’Azione in materia di Acustica. La decisione di adottare questi composti per le prossime riasfaltature si inserisce all’interno di un contesto di numerose iniziative intraprese al fine di ridurre il rumore e contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’adozione di asfalti a bassa rumorosità rappresenta una soluzione innovativa che integra sicurezza, sostenibilità ambientale e riduzione dell’impatto acustico. Questi materiali, già supportati da una filiera avanzata in Italia, miglioreranno le prestazioni delle pavimentazioni stradali, riducendo la formazione di buche e crepe, e mantenendo le prestazioni acustiche e meccaniche nel tempo. Inoltre, questi asfalti si caratterizzano per l’uso di tecnologie che permettono la produzione a temperature più basse e il riciclo di materiali post-consumo, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di riduzione dell’impronta ambientale delle infrastrutture.

Più nello specifico, gli asfalti a bassa rumorosità, grazie all’impiego di gomma al loro interno, saranno in grado di ridurre il rumore dovuto al passaggio dei veicoli. La presenza della gomma garantirà una maggiore resistenza alle sollecitazioni del traffico e, in tal modo, sia le prestazioni acustiche che quelle meccaniche risulteranno durevoli nel tempo, favorendo anche una riduzione nel lungo periodo dei costi di gestione e manutenzione.

“La scelta di adottare asfalti a bassa rumorosità si inserisce in un ampio quadro di attività che come amministrazione sosteniamo per contribuire alla riduzione dell’inquinamento acustico – dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità – Questa soluzione migliorerà la sicurezza e la sostenibilità delle nostre strade, in quanto per la realizzazione di questi asfalti vengono impiegate tecnologie che permettono la produzione a temperature più basse e il riciclo di materiali, in linea con gli sfidanti obiettivi ambientali che, come città, ci siamo dati”.

Il Piano d’Azione in materia Acustica, di portata pluriennale, include un elenco di interventi mirati alla riduzione del rumore, tra cui la realizzazione di barriere antirumore presso lo svincolo della Tangenziale Sud all’altezza di via Montanara, il campus universitario, lungo la linea ferroviaria AV MI-BO e sul rilevato ferroviario di via Aosta; la creazione di Zone 30; la sostituzione di infissi nelle scuole di via Toscana e interventi di riasfaltatura.