Aperitivi della conoscenza dell’Università di Parma: “Filosofare con Munari tra scienze e arti”

Tutti gli usi dell’immaginazione per tutti. Filosofare con Munari tra scienze e arti è il tema scelto per un nuovo incontro degli Aperitivi della Conoscenza dell’Università di Parma.

L’appuntamento con Irene Binini, Francesco Cagnin e Wolfgang Huemer (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali) è in programma per giovedì 13 giugno alle 18.30 all’Oltre Lab di Piazzale Bertozzi.

Si legge nell’abstract: “Bruno Munari è generalmente riconosciuto come un grande artista, designer e pedagogista del Novecento. Tuttavia, alcuni suoi lavori più teorici ci possono fornire spunti interessanti per una riflessione filosofica sulla facoltà dell’immaginazione, della fantasia e dell’invenzione nelle pratiche creative. Il nostro intervento è stimolato dalle fruttuose connessioni che si possono instaurare tra queste opere teoriche di Munari e alcune teorie di filosofia contemporanea sul ruolo dell’immaginazione nelle scienze, nell’arte e nelle prassi educative. In dialogo col pubblico, punteremo i riflettori sui limiti e i confini delle nostre capacità immaginative, sul grande potere dell’immaginazione impiegata nelle scienze e nella quotidianità, e sui suoi possibili ruoli nella vita di comunità”.

Gli Aperitivi della conoscenza proseguono fino a fine giugno: il mercoledì alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point e il giovedì alle 18.30 nei quartieri. Sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa edizione è organizzata dall’Ateneo con la collaborazione del Comune di Parma (Assessorato alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri) e con la partecipazione dell’Associazione Amici Biblioteca San Leonardo, della Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, di On/Off APS, di “Io sono Pablo” e di TurboLenta APS.

I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli aperitivi sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”