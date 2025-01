Arrestato 40enne fermato con quasi un etto di hashish in viale Toschi

La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ieri pomeriggio ha tratto in arresto un 40enne originario del Mali per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare un equipaggio delle Volanti, nel transitare in Via Toschi, notava uno straniero che a bordo di monopattino confabulava con un altro soggetto.

Gli operatori decidevano di sottoporre l’uomo ad un controllo di polizia, poiché la zona più volte è nota come luogo di aggregazione di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed oggetto di pregressi arresti e denunce.

Alla vista dei poliziotti, il soggetto a bordo di monopattino cercava di dileguarsi velocemente in direzione opposta al senso di marcia della volante, allo scopo di sottrarsi al controllo di polizia.

L’uomo fermato dai poliziotti palesava sin dalle prime fasi del controllo un atteggiamento nervoso e insofferente.

Il soggetto veniva identificato per un cittadino del Mali 40enne residente in provincia, che sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish custodita nel marsupio e la somma di 45 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Alla luce di ciò gli operatori decidevano di controllare il 40enne in maniera più approfondita, estendendo la perquisizione anche alla propria abitazione ubicata in provincia all’esito della quale veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente di colore marrone del tipo hashish, nascosta nel cassetto del comodino della propria camera da letto.

Dagli accertamenti effettuati attraverso la consultazione della banca dati in uso alle forze di polizia, i poliziotti appuravano che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla luce di ciò, il soggetto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, al termine delle attività di fotosegnalamento, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dell’arresto veniva data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria, che disponeva che l’uomo venisse trattenuto presso le camere di Sicurezza della Questura in attesa in attesa del giudizio di convalida celebrato nella mattinata odierna.

La sostanza stupefacente e il denaro rinvenuti venivano invece sequestrati.

Il Giudice, all’esito del giudizio, ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 40’enne la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

Nei confronti dello stesso veniva immediatamente adottato e notificato il provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma con divieto di ritorno per anni 4 ed avviate le procedure per la revoca del permesso di soggiorno.

Questura di Parma