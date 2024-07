Arrestato per spaccio un diciottenne tunisino con numerosi precedenti

Alla vista di una pattuglia delle Volanti, un cittadino straniero in bicicletta si allontana nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ma poco dopo, viene rintracciato e fermato.

I poliziotti dopo i controlli rinvengono, oltre a trecento euro in banconote di diverso taglio, sporche di hashish, un involucro aperto nascosto tra gli slip contenente 40 grammi della stessa sostanza stupefacente.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri in centro storico.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato identificato per un cittadino tunisino diciottenne, di fatto senza fissa dimora, con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la pubblica amministrazione.

Il diciottenne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa in attesa del giudizio di convalida celebrato nella mattinata odierna durante il quale è stato convalidato l’arresto. Il diciottenne è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, 1800 euro di multa. E’ stata inoltre ordinata l’espulsione dal territorio nazionale.