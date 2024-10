Arrestato trafficante di droga sulla A1 all’altezza di Fidenza: aveva in macchina 14 chili di cocaina

Gli agenti della Polizia Stradale di Parma, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto nei giorni scorsi un cittadino di origine albanese e sequestrato circa 14 kg. di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato ai soggetti coinvolti nella vicenda un illecito profitto stimato in oltre 1 milione di euro.

Il mezzo su cui era trasportata la cocaina è stato “intercettato” dai poliziotti sull’Autostrada A1, all’altezza di Fidenza (PR), durante un ordinario pattugliamento autostradale ed approfondito a partire da controllo del telaio del un veicolo.

Gli ulteriori approfondimenti, svolti presso la Sezione Polizia Stradale con l’ausilio di personale E.V.I. – Esperto in Identificazione Veicoli, hanno permesso di individuare difformità strutturali del bagagliaio dell’auto dove era stato ricavato un “doppio fondo” in cui erano occultati ben 12 panetti di cocaina.

Il cittadino albanese proprietario e conducente del mezzo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla Casa Circondariale di Parma, a disposizione della Procura della Repubblica di Parma che coordina le attività d’indagine.

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti, hanno permesso all’A.G. di porre la posizione del soggetto al vaglio dal Giudice preposto che convalidava le attività ed emetteva Ordine di Custodia Cautelare in Carcere a carico del pervenuto.

Si precisa che, per il principio d’innocenza che vige nel nostro ordinamento, la responsabilità della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Questura di Parma