Arrestato un 34enne italiano con numerosi precedenti per tentato furto aggravato in un supermercato

Dalla ricostruzione dei fatti da parte del responsabile della sicurezza del supermercato in questione nonché dall’addetto alla vigilanza, sono stati accertati due distinti tentativi di furto con effrazione.

L’uomo aveva già tentato il furto circa un’ora prima dell’episodio in questione, introducendosi nell’esercizio commerciale forzando con una leva metallica e danneggiando la porta laterale del supermercato. L’uomo ha però abbandonato la refurtiva in un parco retrostante presumibilmente a causa dell’intervento del personale addetto alla sicurezza e della Polizia.

Nel secondo episodio, al momento dell’arrivo della pattuglia che lo ha bloccato all’interno dell’area recintata del supermercato sono stati ritrovati, nelle immediate vicinanze dell’uomo, una cassetta contenente salumi e formaggi per un valore complessivo di 600 euro, oltre a tre tablet e uno smartphone.

Il personale operante ha riconosciuto dalle immagini di sorveglianza, senza ombra di dubbio, l’uomo fermato come l’autore di entrambi i tentativi di furto.

Già gravato da plurimi precedenti nonché condanne per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato accompagnato in Questura dai poliziotti per gli adempimenti del caso e arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Successivamente sottoposto a giudizio con rito per direttissima, allo stesso veniva imposto l’obbligo di dimora presso il comune di residenza.