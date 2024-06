“Asimmetrie di genere nel Terziario a Parma”, un questionario per capire

L’EBC Parma (Ente Bilaterale Commercio Parma), che riunisce i sindacati di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e Ascom Confcommercio, ha commissionato a IRES Emilia Romagna (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) una ricerca volta ad indagare le asimmetrie e gli stereotipi di genere nel Terziario a Parma. Un settore dove il peso dell’occupazionale femminile è maggioritaria se non preponderante.

Nonostante la larga presenza femminile, continua ad insistere anche nel terziario un gap retributivo di genere di circa il -29% (oltre 7 mila euro lordi all’anno in meno). Ma l’occupazione femminile nel terziario vive un doppio gap retributivo: oltre al divario di genere, i dati evidenziano come la retribuzione media del terziario a Parma sia del -22% in meno rispetto alla retribuzione media del lavoro dipendente sul territorio (circa 6 mila euro in meno).





Per queste ragioni a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Terziario sono invitati a collaborare all’indagine compilando il questionario affinché la ricerca possa raggiungere un buon livello di partecipazione e, quindi, di riuscita.

l questionario è disponibile al seguente link: https://it.research.net/r/asimmetrie_di_genere_EBC_Parma.

Il questionario è anonimo, non sono richiesti dati sensibili e i dati saranno trattati solo in modo aggregato. Gli IP di accesso all’indagine non sono registrati e quindi non c’è alcun modo di identificare i partecipanti.



Tempo stimato di compilazione: 10 minuti.



L’indagine rimarrà aperta fino al 31 luglio 2024.



Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a comunicazione.ires@er.cgil.it.