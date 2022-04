Associazione San Leonardo e San Martino sull’installazione delle barriere antirumore lungo la ferrovia: “Intervento tardivo. Solo Vignali ci ha ascoltato”

In seguito alle ultime notizie riguardo l’installazione di nuove barriere antirumore lungo le tratte ferroviarie Milano-Bologna e Parma-Brescia, l’associazione “Impegno sociale per San Leonardo e Cortile San Martino” esprime forte incredulità per i tempi e i modi con cui questa scelta è stata comunicata ai cittadini da parte dell’amministrazione. Solo ora, al termine del mandato, la Giunta Pizzarotti si interessa della vicenda. Una scelta che – vista la totale indifferenza di questi 10 anni – ha l’amaro sapore di un mero slogan elettorale.

L’unico ad averci voluto incontrare è stato Pietro Vignali, con cui abbiamo instaurato un confronto franco e costruttivo su tutte le problematiche che riguardano il nostro quartiere. Un dialogo che si è confermato tale anche nell’ultimo incontro pubblico avvenuto lo scorso giovedì 14 aprile.

Da troppi anni i residenti e le famiglie di via Novara, via Brennero, via Alessandria, via Villa Sant’Angelo, via Savani, via Reggio, via Toscana, via Berna e via Palermo denunciano con forza l’insostenibile disagio causato dal forte rumore dei treni ad ogni ora del giorno e della notte. Gli abitanti si sono rivolti al Sindaco e agli assessori competenti in diverse occasioni, ma ogni appello è rimasto inascoltato, evidenziando il completo disinteresse dell’amministrazione uscente.