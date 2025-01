Avvisi orali nei confronti di due minori, di 14 e 16 anni, responsabili di tentata rapina aggravata

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di ieri, ha notificato due provvedimenti di avviso orale emessi dal Questore di Parma nei confronti di due minorenni rispettivamente di quattordici e sedici anni, tutti residenti a Parma, ritenuti responsabili della tentata rapina aggravata in concorso avvenuta nella sera di domenica scorsa in centro.

Un terzo componente del gruppo, invece, deve ancora ricevere la notifica.

La misura è scaturita dopo gli accertamenti investigativi condotti dalla polizia per i fatti di domenica sera quando, in una strada del centro, un gruppo di cinque ragazzi ha aggredito e minacciato, per estorcere denaro, due ragazzi i quali, divincolandosi, sono riusciti a rifugiarsi in una gelateria, allertando le forze dell’ordine.

L’avviso orale è una misura di prevenzione rivolta a soggetti ritenuti pericolosi e in grado di commettere altri e ulteriori reati che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, con la quale il Questore invita gli interessati a cambiare immediatamente condotta di vita, di non perseverare in comportamenti antigiuridici, avvertendoli che in caso di inadempienza, potrebbe essere applicata una misura di prevenzione più grave.

I provvedimenti di cui sopra sono stati contestualmente notificati agli esercenti la responsabilità professionale.