Bando commercio San Leonardo, al via i 13 progetti per la riqualificazione di negozi e attività

Al via la realizzazione dei 13 progetti selezionati nell’ambito del bando del Comune di Parma da 100.000 euro per sostenere la riqualificazione e lo sviluppo di imprese commerciali e artigianali del quartiere San Leonardo. Una proposta per promuovere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere. I progetti si svilupperanno nel corso del 2025 e c’è tempo fino al 30 settembre per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione del contributo.

“Gli interventi finanziati dal bando San Leonardo – commenta l’Assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi – si inseriscono nel ventaglio delle progettualità che come Amministrazione Comunale stiamo sostenendo per il rilancio delle attività dell’asse commerciale di via Trento, via Venezia, via Valenti e via San Leonardo. Siamo soddisfatti della partecipazione dei commercianti della zona e degli esiti progettuali del bando che contribuiranno alla riqualificazione del quartiere”.

Attraverso le progettualità sostenute dal bando si concretizza l’obiettivo di intercettare diverse esigenze della cittadinanza e realizzare opportunità di riqualificazione e rigenerazione sugli assi principali dell’area del quartiere San Leonardo con puntuali interventi di singoli esercenti o associazioni che si sono dimostrate dinamiche, intraprendenti e con idee azzeccate.

I progetti ammessi prevedono un impegno importante anche dei soggetti privati, che, grazie al contributo del Comune, possono realizzare diversi interventi: riqualificare e rilanciare la loro attività o ampliarla; introdurre nel quartiere nuove attività, come ad esempio un nuovo centro chiavi o una bottega scuola per taglio laser; rinnovare gli esterni e gli interni dei loro locali; far rinascere interi fabbricati oggi chiusi aprendo nuove attività.

In termini geografici, i progetti ammessi a contributo sono dislocati: su via San Leonardo (5), 2 su via Pasubio, 1 in via de Ambris, 1 su via Venezia, 2 su via Trieste, 1 su via Valenti e 1 su via Verona.

Per quanto riguarda le tipologie di esercizi commerciali, oltre a 2 bar, si tratta di negozi molto variegati e differenti: un’ottica, una utensileria con ampliamento attività e recupero di negozio sfitto, una ferramenta, un negozio per animali, un negozio di sigarette elettroniche, un artigiano per inserimento di bottega scuola, una cooperativa sociale per rinnovo interni, un personal trainer. Inoltre saranno dedicati a proposte varie due interi fabbricati chiusi che riprenderanno vita con attività sportive, ludiche, aggregazione bimbi, scuola di danza da una parte ed esposizioni artistiche, mostre fotografiche, punto informazioni, formazione e consulenze per studentesse e studenti e anziani.

Questi ultimi saranno collocati nei fabbricati ex Scedep di via Pasubio (angolo via Rastelli) e in un fabbricato attualmente dismesso in via San Leonardo 18 grazie a interventi strutturali particolarmente significativi.

Le operazioni esterne si concretizzano in interventi focalizzati sul rinnovamento o la nuova installazione di vetrine, serrande, serramenti, insegne, elementi per il miglioramento dell’accessibilità, mentre all’interno si tratta di rifacimento arredi, tinteggi, impiantistica, modalità espositiva, attrezzature.