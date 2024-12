Bando riqualificazione commerciale San Leonardo: 13 i progetti che verranno finanziati

Sono 13 i progetti selezionati nell’ambito del bando del Comune di Parma da 100.000 euro dedicato a sostenere idee per la riqualificazione e lo sviluppo di imprese commerciali e artigianali del quartiere San Leonardo: una proposta per promuovere l’attività economica locale, migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il patrimonio economico del quartiere.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessora alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi – dell’esito di questo bando e della numerosa partecipazione riscontrata, espressione di una efficace sinergia fra pubblico e privato. I progetti che abbiamo ricevuto e che abbiamo deciso di sostenere sono molto validi e crediamo potranno avere un impatto positivo sul rilancio e il consolidamento delle attività commerciali e artigianali, elementi cardine per la riqualificazione del quartiere”.

I 13 progetti selezionati (su un totale di 15 presentati) verranno finanziati con singoli contributi da 4 a 15 mila euro, si svilupperanno nel corso del 2025 per concludersi entro settembre e si realizzeranno in via San Leonardo, via Venezia, via Valenti, via Trieste, via Pasubio e via de Ambris.

Gli interventi proposti riguardano vere e proprie riqualificazioni di immobili commerciali, come alcuni fabbricati dell’ex Scedep, che ospiteranno attività sportive ed educative insieme ad associazioni del territorio, ma anche il recupero di un intero stabile con un negozio sfitto in via San Leonardo 18, che diventerà sede di eventi, mostre e servizi al cittadino.

E ancora, riqualificazioni di vetrine, insegne e arredi interni per diversi negozi del quartiere oltre alle operazioni di ampliamento di spazi commerciali esistenti. Sono inoltre previsti il recupero di alcuni negozi sfitti in via Trieste e i lavori per l’abbattimento di diverse barriere architettoniche.