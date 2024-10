Barbara Lori (PD): “Parma e la regione prime per qualità urbana”

“Siamo orgogliosi che le città dell’Emilia Romagna siano ai primi posti, con Parma addirittura al terzo, della classifica Ecosistema Urbano di Legambiente (leggi l’articolo). È l’ulteriore testimonianza di un’azione trasversale sulla qualità ambientale dei territori portata avanti con convinzione dalla Regione, su più fronti e insieme alle realtà locali’.

Lo dice l’assessora alla Pianificazione territoriale, edilizia, politiche abitative e candidata per il Pd alle regionali Barbara Lori che sottolinea come “la cornice sia quella di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu che molte città hanno adottato con modalità e progettualità diverse ma tutte coerentemente con le politiche regionali”.

“Proprio la Regione – dice Barbara Lori – ha in moltissimi casi reso possibile l’attuazione concreta di queste azioni, è il caso della rete delle ciclabili, anche per gli spostamenti casa-lavoro, della rigenerazione urbana e della forestazione nelle città e nelle aree di pianura e della riqualificazione energetica di edifici pubblici fino al sostegno e all’attivazione delle comunità energetiche. Iniziative che concorrono a migliorare la condizione della qualità dell’aria così come la capacità di trattenere CO2 da parte dei nostri boschi, che cerchiamo di gestire in modo sempre più attento, e l’efficientamento energetico, con anche l’installazione di pannelli fotovoltaici, su edifici pubblici spesso vetusti e con emissioni elevate”.

“Ora vogliamo proseguire questi interventi con ancora maggiore forza – conclude Barbara Lori – perché il terreno è molto fertile, abbiamo tanti cittadini consapevoli della necessità di un diverso paradigma delle abitudini individuali e collettive e abbiamo, inoltre, a supporto strumentazione e risorse che ci permettono di incrementare le nostre politiche per la sostenibilità”.