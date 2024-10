Legambiente, Ecosistema Urbano 2024: Parma risale la classifica dal diciottesimo al terzo posto

I dati “Ecosistema Urbano 2024”, rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali delle città, vedono Parma al terzo posto nella classifica generale.

Prima è Reggio Emilia, seguita da Trento, per performance ambientali, su 106 capoluoghi esaminati. Si tratta di un’indagine condotta su 20 parametri che fanno riferimento ad azioni inerenti la sostenibilità ambientale, tra cui le politiche relative alla mobilità, alla gestione dei rifiuti, all’acqua e alla qualità dell’aria.

Parma si posiziona al terzo posto con una bella rimonta: da 18esima nell’edizione 2023 a terza per i miglioramenti registrati soprattutto nella mobilità sostenibile, nel trasporto pubblico, e nella raccolta differenziata.

Nelle top ten dominano le città del Nord Italia, l’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green. Bologna è l’unica grande città nelle prime dieci posizioni.

Le città con le migliori performance ambientali si concentrano al nord, mentre sud e centro della Penisola faticano a tenere il passo.

IL rapporto Ecosistema Urbano 2024, per l’analisi dei 106 capoluoghi che hanno risposto all’indagine, ha rivisto e aggiornato il “peso” di alcuni indicatori, aggiungendone anche uno nuovo (variazione nell’uso efficiente del suolo), sempre distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Ciò ha comportato più variazioni, a volte importanti, in classifica.