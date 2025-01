Basilicanova, Ermo Colle per la Memoria: lettura da “Poema umano” di Danilo Dolci

In occasione della Giornata della Memoria, sabato 25 gennaio 2025 alle ore 21 alla Sala Amoretti di Basilicanova (Via G. Falcone 2), ad ingresso gratuito, Ermo Colle Teatro presenta “Non sentite l’odore del fumo?” lettura scenica di Adriano Engelbrecht e Francesca Grisenti, tratta da “Poema umano” di Danilo Dolci, musica originale di Patrizia Mattioli, evento promosso dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con Associazione Ermo Colle.

Le parole nitide del poeta Danilo Dolci attraversano Auschwitz e Hiroshima nel suo “Poema umano”, un’opera cruciale per cogliere il nesso indissolubile tra il suo impegno sociale, politico e creativo, tra la sua pratica quotidiana e l’espressione poetica, una testimonianza viva e attiva di un “umanesimo resistente contrapposto a trabocchetti dei potenti e del dominio”.

«La poesia di Dolci è destinata a fare data nella storia del nostro tempo», scrisse il critico letterario Vigorelli a proposito di “Poema umano”. «La poesia è in atto già nei fatti e nella vita di Danilo: è il solo della nostra generazione che ha saputo ridurre al minimo la terra di nessuno, esistente tra la vita e la letteratura», dichiarò Cesare Zavattini.

Poeta, educatore, architetto e sociologo, Danilo Dolci (1924-1997) è stato uno degli intellettuali italiani più importanti del Novecento. Triestino che scelse di vivere e lavorare in Sicilia, fu tra i primi a denunciare le infiltrazioni mafiose nella politica siciliana, dove lottò insieme ai disoccupati, ai contadini, ai pescatori, rivendicando la dignità di un popolo umiliato dalla politica e offeso dalla mafia e allo stesso tempo l’acqua democratica, l’educazione per tutti. Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale del suo operare. Notissimi in tutto il mondo, i suoi scritti, che spaziano dalla saggistica alla poesia.

INFORMAZIONI

www.ermocolle.eu

FB @ermocollepalio

IG @ermocollepalio