Bonaccini e Massari nella Bassa a sostegno di Michele De Pascale

Stefano Bonaccini e Andrea Massari, a sostegno di Michele De Pascale, hanno visitato la Bassa Parmense, incontrando sindaci e amministratori locali e cittadini per discutere le peculiarità e le esigenze del territorio.

La giornata è iniziata a Fontanellato, dove Bonaccini e Massari sono stati accolti dal Sindaco Luigi Spinazzi e da un nutrito gruppo di persone, tra cui la Sindaca di San Secondo, Giulia Zucchi. Successivamente, a Soragna, per il mercato cittadino hanno incontrato il Sindaco Marco Taccagni. Proseguendo poi a Roncole Verdi presso la Casa Natale di Giuseppe Verdi, dove hanno dialogato con il Sindaco di Busseto Stefano Nevicati sulla situazione di stallo nella vicenda di Villa Verdi e dei luoghi verdiani, vicenda bloccata dal governo e che Massari si è impegnato ad affrontare con determinazione.

Durante gli incontri, si è discusso dei punti di forza e delle fragilità della Bassa Parmense, evidenziando la necessità di maggiore attenzione per affrontare le sfide locali quali la denatalità e la cura del territorio. Bonaccini ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante con le amministrazioni locali per sviluppare strategie efficaci, in particolare è stato approfondito il tema del Turismo, che in Emilia-Romagna ha riscontrato un aumento significativo di turisti nelle aree interne in questi ultimi anni.

La visita si è conclusa al Caseificio Sociale Coduro di Fidenza, dove Bonaccini, membro della Commissione Agricoltura dell’Unione Europea, ha incontrato imprenditori e rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e CIA. Si è discusso delle difficoltà del settore agricolo, in particolare dei possibili danni derivanti dai dazi che gli Stati Uniti potrebbero imporre all’Europa, e della necessità di una politica agricola comune europea che tuteli le eccellenze locali e i veri agricoltori.

Bonaccini ha ribadito l’impegno a sostenere il settore agricolo attraverso politiche mirate e ha sottolineato l’importanza di valorizzare le specificità territoriali per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.