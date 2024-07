BorgoSound: sabato 20 luglio una serata molto speciale

La dodicesima edizione di BorgoSound Festival, concorsomusicaleapremi organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, prosegue sabato20 luglio conla terza seratadiselezione. Cinque le band in gara: Spite Full da Genova, Sospiria da Brescia, Seraphic Eyes da Biella, Si! Quruja! e CKas da Parma. Fuori concorso i Funk You, gruppo di cui faceva parte il medico e musicista Simone Bertacca al quale è dedicata la manifestazione di quest’anno, con un tributo all’amico recentemente scomparso.

L’appuntamento è per le ore 21 in piazzale Salvo d’Acquisto (a lato della Casa del Suono) a Parma, trasformato per una sera in teatro all’aperto negli amati borghi.

BorgoSoundFestival è patrocinato dal comune di Parma, con la partecipazione dell’Avis comunale che offrirà anche quest’anno un premio speciale, sostenuto da Iren e da altre realtà cittadine.

L’accesso è gratuito per una serata da trascorrere in musica e buona compagnia.