Bucci Spa entra a far parte del Consorzio KilometroVerdeParma

Bucci Spa, azienda di costruzioni edili con oltre trent’anni di esperienza nel settore, ha aderito come socio ordinario al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma: un ingresso importante che segna un passo avanti nell’impegno condiviso per la sostenibilità ambientale. Nella prossima primavera centocinquanta piante tra alberi e arbusti verranno messe a dimora in un’area aziendale di proprietà a Parma in zona Carignano. Il primo passo di Bucci è quello di adottare un approccio sostenibile allo sviluppo che tenga conto delle esigenze dell’ambiente naturale con l’obiettivo di sostenere la crescita green del territorio insieme alla salvaguardia della sua biodiversità.

Da maggio 2020 il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma promuove l’ambiziosa mission di preservare il territorio parmense, tutelare l’ambiente, promuovere comportamenti pro-ambientali per un futuro più prospero attraverso la creazione di estesi spazi verdi e boschi permanenti e, infine, ricreare un nuovo modello di adattabilità tra uomo e natura. Sono tutti elementi che ben coincidono con la filosofia della storica azienda che da decenni vanta una stabile esperienza nel settore delle costruzioni edili, sia pubbliche che private.

Questo il pensiero del Presidente e fondatore della società Carlo Bucci: «Da sempre siamo attenti alla bellezza unita alla sostenibilità. La società, con sede a Lesignano Bagni, si contraddistingue per l’impegno costante verso il territorio e per l’attenzione verso la sostenibilità. È per questo che siamo felici di unirci al progetto KilometroVerdeParma nella lodevole missione di tutelare l’ambiente e di promuovere politiche eco-compatibili tra uomo e natura. La nostra azienda, infatti, da sempre è convinta che il progresso delle comunità debba passare anche e soprattutto dalla conservazione degli spazi verdi; nel mondo dell’edilizia si possono e si devono coniugare qualità abitativa e bellezza con processi innovativi ed eco-sostenibili: le aree abitative e la natura non sono elementi antitetici, anzi costruire in integrazione virtuosa con il verde rappresenta una delle nostre mission e forse una delle sfide più avvincenti del settore.

Per l’azienda la partnership con KilometroVerdeParma rappresenta un impegno concreto e ancora più forte per la creazione di un futuro migliore per le nuove generazioni: ci riempie di orgoglio mettere a disposizione la nostra competenza per contribuire al successo del progetto».

Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, fa un bilancio sul progetto a tre anni dalla sua nascita: «Con l’ingresso di Bucci e dei soci più recenti, il Consorzio raggruppa attualmente un centinaio di soci tra ordinari e sostenitori. Questo numero, destinato a crescere, testimonia la natura realmente partecipata del progetto KilometroVerdeParma e la consapevolezza che solo agendo responsabilmente sull’ambiente oggi e coinvolgendo le comunità possiamo lasciare in dono alle generazioni future un mondo migliore, perché più sostenibile. Dobbiamo continuare in questa direzione e arrivare a raggiungere entro il 2025 l’obiettivo di 100.000 piante messe a dimora. Siamo quindi contenti di poter accogliere sempre nuovi soci, come è stato nel caso di Bucci».