Carrillo (Pd): La Provincia di Fadda parte col piede sbagliato

Nonostante la fiducia dimostrata attraverso il voto del 29 settembre e la disponibilità espressa nei confronti del Presidente Fadda, a pochi giorni dal primo consiglio provinciale, è con rammarico che si constata un’insufficiente attenzione verso chi ha contribuito alla sua elezione: vale per la prima tra gli eletti, ma anche per tutti gli altri.

Si è trovato il tempo per partecipare all’inaugurazione della Fiera di San Donnino e per tagliare nastri, ma non si è ritenuto opportuno né contattare né convocare la squadra che ha sostenuto e portato alla vittoria.

Inoltre, nonostante le chiare indicazioni ricevute dagli organi regionali del partito, non si è di fatto esercitato il ruolo di garanzia che si sarebbe dovuto ricoprire. A questo si aggiunge la scelta dei primi collaboratori che non sembra andare nella direzione di apertura e rinnovamento generazionale che tutti auspichiamo, ma verso la conferma di stagioni ormai passate.

Questo quadro non è il migliore per collaborare in modo efficace per la formazione della compagine che governerà la Provincia di Parma.

Ci si aspetta un cambio di passo.

Alicia Maria Carrillo Heredero, consigliera provinciale PD