Carta d’identità elettronica, dal 1° ottobre gli appuntamenti assegnati in base alla scadenza del documento

L’agenda CIE – Carta Identità Elettronica – si rinnova, nel segno dell’ottimizzazione del servizi. A partire dal 1° ottobre prossimo l’appuntamento per richiedere una nuova CIE – Carta di identità elettronica – sarà proposto in relazione alla data di scadenza del documento di riconoscimento.

L’obiettivo principale è quello di garantire il rilascio del nuovo documento ai cittadini con la carta d’identità in scadenza nel più breve tempo possibile.

Inoltre, il perfezionamento del sistema di gestione degli appuntamenti consentirà di ottimizzare l’erogazione degli ulteriori servizi demografici, quali ad esempio le richieste di cambio di residenza e il rilascio di certificati.

Il rinnovo potrà essere richiesto a partire da sei mesi prima della scadenza della carta di identità di cui si è in possesso, accedendo all’agenda di prenotazione collegandosi al link.



L’agenda proporrà la prima data utile, in relazione alla data di scadenza del documento di identità.

In caso di prima emissione, di furto o smarrimento e per i possessori di carta d’identità cartacea, sarà proposto il primo appuntamento disponibile, in modo da ottenere la nuova CIE nel più breve tempo possibile.

Da alcuni mesi l’agenda di prenotazione consente di ottenere un appuntamento presso gli sportelli anagrafici in pochi giorni. Questo ha permesso di ipotizzare la nuova pianificazione degli appuntamenti e di riprogettare l’attività degli sportelli, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza dei servizi erogati ai cittadini.