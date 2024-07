Casa della Salute Pintor-Molinetto: una nuova sede per la Diabetologia territoriale

Taglio del nastro per i nuovi locali della Diabetologia territoriale dell’Azienda Usl diretta da Antonella Guberti, che trovano spazio al piano terra della Casa della salute Pintor-Molinetto a Parma.

Il trasferimento dal secondo piano della stessa struttura consente a questo servizio di avere a disposizione locali più funzionali e in grado di ospitare anche lo studio della dietista, figura specialistica che si è di recente aggiunta all’équipe e che va quindi a potenziare l’attività del servizio, con visite dietologiche ed elaborazione del programma nutrizionale a favore delle persone già in carico al servizio di Diabetologia territoriale.

La nuova sede dell’unità operativa Diabetologia territoriale dispone oggi di tre ambulatori medici, dello studio della dietista, di un ampio ambulatorio infermieristico e di un’accogliente sala di attesa.

La nuova sistemazione consente di attuare nell’immediato una più razionale collocazione anche di altre attività della Casa della salute, in particolare il servizio di Pneumologia trasferito al secondo piano dove è operativo insieme agli altri ambulatori specialistici, liberando locali al primo piano a vantaggio del servizio di Assistenza protesica, che si amplia.

“La riorganizzazione e potenziamento della Diabetologia danno nuovo impulso al percorso in atto di trasformazione della Casa della salute in Casa della comunità – afferma Massimo Fabi, commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – In questa, come in altre analoghe strutture della provincia, i professionisti sono protagonisti di una sfida che andrà a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, promuovendo un approccio integrato tra settore sociale e sanitario, con l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari e anche la partecipazione della comunità locale, a partire dal volontariato”.

“La rimodulazione degli spazi della Casa della salute Pintor-Molinetto, con la migliore allocazione del servizio di Diabetologia – spiega Antonio Balestrino, direttore del distretto di Parma – è funzionale ai percorsi di integrazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria che continuano anche in questa struttura, con sempre maggiori occasioni di confronto tra medici di medicina generale, specialisti territoriali e specialisti ospedalieri, ovviamente a beneficio dei cittadini utenti”.

“La Diabetologia territoriale è parte della rete clinica diabetologica provinciale e lavora in stretta collaborazione con i servizi diabetologici del Maggiore – sottolinea la responsabile della Diabetologia territoriale dell’Azienda Usl, Antonella Guberti – tutti i professionisti hanno infatti l’obiettivo comune di dare risposte qualificate ai bisogni di assistenza e cura dei cittadini di Parma e provincia con questa patologia”.

“L’Amministrazione comunale sostiene e promuove la transizione in corso delle Case della salute verso le Case della comunità – sostiene l’assessore ai Lavori pubblici e legalità del Comune di Parma, Francesco De Vanna, in rappresentanza del sindaco Guerra – perché siamo convinti che una salute di prossimità, più vicina alle persone e integrata con i servizi sociali, sia la strada da seguire. Ringrazio i professionisti di questa struttura, perché “il Pintor” è un punto di riferimento per la salute non solo del quartiere ma di un’ampia parte della città”.

I DATI DI ATTIVITA’ DELLA DIABETOLOGIA

L’unità operativa Diabetologia territoriale dell’Azienda Usl di Parma assicura prime visite e visite di controllo, medicazioni per piede diabetico e cicli di terapia educazionale per persone con diabete e/o obese e ora anche le consulenze della dietista. A Parma e provincia, solo nel 2023, sono state assicurate circa 2.800 prime visite, di cui circa 850 alla Casa della salute Pintor-Molinetto, oltre 12.000 visite di controllo, di cui 2.870 eseguite nella struttura. A queste si aggiungono 212 cicli di terapia educazionale (con 10 sedute ciascuno) e 3.730 cicli di medicazioni per piede diabetico (con otto sedute ciascuno).

La Diabetologia territoriale dell’Azienda Usl lavora in accordo con i servizi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, in particolare con l’unità operativa Trattamento intensivo del diabete e delle sue complicanze e con la struttura complessa di Endocrinologia e malattie del metabolismo, oltre che con i servizi di diabetologia pediatrica.

A Parma e provincia le persone con diabete sono circa 35.000, di cui circa 7.200 sono seguite alla Casa della salute Pintor-Molinetto.

L’ÉQUIPE

La Diabetologia territoriale dell’Azienda Usl diretta da Antonella Guberti è composta dai medici Diletta Ugolotti, Clelia Di Seclì, Gisella Boselli, Angela Muoio ed Emanuela Balestreri (alcune impegnate in parte anche in attività su altre sedi provinciali), dalla dietista Ludovica Franca, dalle infermiere Daina Filippi, Eleonora Zambelli, Celeste Di Santi e Federica Raciti, “alle quali si aggiungono, a rotazione in caso di necessità, gli infermieri della specialistica ambulatoriale in particolare Giorgia Cavalli, Maria Dainotto, Marina Ferrari, Marella Sozzi e Silvana Stefanelli. Con il team di medici della Diabetologia territoriale collaborano anche i medici Elisa Gatti, Elisa Usberti e Dario Fasano.

Oggi all’inaugurazione dei nuovi locali, insieme a Massimo Fabi, Antonella Guberti con la sua équipe, i presidenti Elisa Calzetti (associazione per l’Aiuto ai Giovani con Diabete di Parma ODV) e Giuliano Antognarelli (associazione Diabetici Parma), erano presenti in rappresentanza del sindaco di Parma l’assessore ai Lavori pubblici e legalità Francesco De Vanna; per l’Azienda Usl: Antonio Balestrino, direttore del distretto di Parma, Stefano Baccarini, responsabile della Casa della salute Pintor-Molinetto, Antonietta Marino, responsabile infermieristico Casa della salute Pintor-Molinetto e, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Brunella Iovane, responsabile dell’ambulatorio di diabetologia pediatrica e Icilio Dodi, direttore dell’Unità operativa di pediatria. Ha benedetto i nuovi locali don Rocco Di Bello.