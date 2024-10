Caso di Vignale, dal Tribunale di Bologna sì al carcere per Chiara: si attende ora la decisione della Cassazione

Il Tribunale di Bologna (sezione impugnazioni cautelari penali), ha accolto integralmente la richiesta dalla Procura di Parma e ha disposto: la custodia in carcere per Chiara Petrolini per l’omicidio del 7 agosto (capo 1) e per le soppressioni di cadavere del 7 agosto (capo 2) e del 12 maggio 2023 (capo 4), con provvedimento del 15 ottobre.

La ventunenne di Vignale è attualmente indagata e ai domiciliari, dopo il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino di casa.

L’esecuzione della misura è però sospesa, sarà necessario attendere che siano depositati i motivi e l’eventuale ricorso in Cassazione da parte della difesa della Petrolini.