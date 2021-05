Cavandoli (Lega): “Presentati emendamenti per no coprifuoco e locali aperti fino alle 24”

“Abolizione del coprifuoco e possibilità per bar e ristoranti di accogliere clienti all’aperto e al chiuso fino alle 24, sono le proposte contenute in 2 miei emendamenti al decreto ‘aperture’ in discussione questa settimana in Commissione Affari Sociali di Montecitorio. Grazie al cambio di passo nella somministrazione dei vaccini e ai dati più che confortanti sulla diffusione del virus, è giunto il momento di permettere al mondo della ristorazione di riprendere a lavorare in orari più consoni e ai cittadini di ricominciare a vivere. Ovviamente in sicurezza e monitorando costantemente l’andamento dei contagi”, così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega componente della Commissione Finanze della Camera.

“Coerentemente, fine del coprifuoco e riaperture vere – prosegue Cavandoli – sono anche le proposte che la Lega ha portato in cabina di regia riunita per scrivere il nuovo decreto che dovrebbe essere approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri, mettendo sul tavolo del Governo Draghi l’invito a riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre.