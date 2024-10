Centro Riuso di piazzale Sicilia: via libera al progetto di completamento e adeguamento

Ammontano a 250 mila euro i fondi stanziati dal Comune di Parma per dare seguito al completamento ed adeguamento del Centro del Riuso di piazzale Sicilia. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo.

L’intervento contempla il completamento del centro del riuso attraverso la trasformazione della porzione di edificio, destinata attualmente a portico, che si affaccia sulla piazza. L’obiettivo è quello di ampliare le funzioni attualmente presenti, tra cui il laboratorio con annessi servizi, il deposito e gli spazi adibiti ad a segreteria, accorpandoli a quanto già esistente.

Verrà realizzato uno spazio aperto alla cittadinanza, da destinare a “centro civico”, un punto di riferimento e di sostegno per le fasce sensibili della popolazione oltre che a supporto degli istituti tecnici e professionali IPSIA, ITIS e di quelli del Polo Scolastico di Via Toscana, per l’organizzazione di corsi di formazione rivolti a giovani e cittadini.

Il progetto prevede la realizzazione di un’aula destinata a corsi di formazione in materia ambientale, riparazione e preparazione per il riuso. L’aula si pone come spazio sociale adatto per corsi di formazione e divulgazione delle nozioni utili al recupero e riutilizzo dei beni con particolare riguardo ai temi del riciclo e riuso. Un luogo in cui fornire utili informazioni anche in merito al corretto smaltimento dei materiali e per quanto riguarda l’impronta ecologica, in modo da favorire la conoscenza della distinzione tra le categorie di potenziali rifiuti da condurre a discarica o recuperabili. A questo si aggiungono argomenti di cultura e proposte di decoro urbano condiviso.

La struttura, una volta ultimata, sarà caratterizzata da un blocco dedicato ai servizi igienici accessibile a persone diversamente abili. A questo si aggiungono il locale tecnico di regia a servizio dello spazio da destinare alla formazione, la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica, di quello elettrico e di climatizzazione estiva ed invernale, oltre all’ impianto idrico,

La gestione della struttura è già stata aggiudicata ed è imminente l’apertura del nuovo Centro del Riuso, limitatamente ai locali già ultimati. A seguito dei lavori di completamento approvati dalla Giunta, il gestore potrà così disporre dell’intero immobile e fornire tutti i servizi che la struttura potrà erogare