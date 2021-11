Cesari: “Se a qualcuno interessa la Cispadana, batta un colpo”

“TIbre, Via Emila Bis, Pontremolese, Dighe, Alta Velocità. In questi giorni ho sentito parlare solo di queste infrastrutture, ma nessuno parla o scrive di Cispadana. Mi chiedo ma al sistema Parma, la Cispadana e il relativo ponte a Coenzo, interessa?”.

Lo scrive Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani. “Interessa solo al Presidente della Regione Stefano Bonaccini o al sottoscritto come espressione di un territorio martoriato dal traffico pesante e dalla carenza di infrastrutture strategiche per le realtà economiche di questa parte di territorio? Capisco che che la Bassa Est sia spesso immersa nella nebbia, ma sarebbe opportuno che i soggetti interessati attraverso le proprie associazioni, si facessero sentire, a maggior ragione a seguito delle recenti notizie positive giunte, da Roma! Nessuno ha avuto il coraggio di commentare la notizia? Oltre al sottoscritto anche il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti in un recente convegno, ha sottolineato questa opera come strategica… altri? Se a qualcuno interessa questo tema, batta un colpo…”