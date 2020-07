Chiuso bar in via Trento per maxi assembramento

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni appena trascorsi ha visto impiegate 7 pattuglie del Reparto Prevenzione di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Firenze e tre equipaggi della locale Polizia Municipale.

I servizi che hanno visto l’avvicendarsi e la collaborazione delle eterogenee forze impiegate ha avuto quali principali obiettivi le zone cittadine più interessate ai fenomeni di spaccio su piazza, e quindi zona Oltretorrente, quartiere San Leonardo, parco Ducale, parco Falcone-Borsellino nonché il controllo delle attività/esercizi commerciali che evidenziano maggiori criticità in merito al rispetto della vigente normativa in materia di Covid19.

Ad essere interessate dal controllo le attività commerciali del centro cittadino e della periferia, rispetto alle quali gli Operatori procedevano, unitamente all’equipaggio della Polizia Municipale, con la chiusura di un bar, sito in via Trento, in quanto veniva accertata la presenza di un maxi-assembramento di circa 50 persone. Obiettivo principale di questi controlli sono i locali cittadini segnalati per la presenza di soggetti in grado di incidere sulla sicurezza pubblica e segnalati maggiormente come non rispettosi della normativa anti-covid.

In merito all’attività svolta da personale specializzato antidroga, con l’ausilio dei colleghi a quattro zampe, questi rinvenivano nei parchi cittadini più volte segnalati quali punti fissi di spaccio il totale 150 grammi circa di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Quantitativo che è stato sottratto al mercato dell’illecito.

Nel corso dei servizi predetti sono state sottoposto a controllo 113 persone, di cui 30 risultate avere precedenti giuridici e pregiudizi di polizia, nonché sottoposti a controllo più di 53 autoveicoli.

Controlli cui si aggiungono quelli svolti dagli Operatori della Squadra Volante di Parma nell’ordinario servizio sul territorio e che hanno quale unico obiettivo quello di prevenire e reprimere ogni forma o tentativo di illecito.

Questura di Parma