Comune di Parma: al via l’installazione di nuovi giochi bimbi in diversi quartieri

Prosegue l’impegno del Comune di Parma nella valorizzazione delle aree giochi della Città. Dopo il monitoraggio e l’ispezione dei giochi e attrezzature sportive in tutti i quartieri della Città, si è concluso l’affidamento dei lavori di riqualificazione dei giochi presenti in tre aree verdi nei quartieri San Leonardo, Vigatto e Lubiana. Inoltre, inizieranno nelle prossime settimane i lavori di posa di altri quarantasei nuovi giochi in diversi quartieri della città.

In particolare, sono iniziati i lavori di posizionamento in via Amendola nel quartiere San Leonardo, dove è stata posizionata una nuova altalena e nei prossimi giorni sarà restaurata l’altalena esistente, verranno sostituiti due giochi a molla e installati due giochi didattici 2D (campana e salto in lungo); al parco don Oliva a Carignano nel quartiere Vigatto, in cui sono iniziati i lavori per l’installazione di due altalene, un dondolo e una giostra rotativa; in via Gronchi nel quartiere Lubiana, dove sarà restaurata l’altalena esistente e verranno collocati una giostra rotativa e un dondolo. L’investimento previsto per queste attività è di 30.000 euro.

L’ispezione dei 600 giochi e attrezzature sportive in tutti i quartieri della città ha restituito una mappatura dei giochi e delle attrezzature in buone condizioni: in 48 casi è stato necessario prevederne la sostituzione, procedendo alla chiusura o alla rimozione dei giochi. Il Comune di Parma ne ha programmato, pertanto, la sostituzione che ha preso avvio proprio da via Amendola e dal parco Don Oliva di Carignano. Al termine di questa prima parte di interventi, inizieranno i lavori di posa di altri quarantasei nuovi giochi in diversi quartieri della città: nove altalene, otto dondoli, sette giochi a molla, undici giostrine rotative, cinque scivoli piccoli, sei giochi combinati multiattività. L’investimento per questa attività è di circa 180.000 euro e i lavori vedranno la conclusione nella primavera del prossimo anno.

Tali interventi fanno seguito ai 25 nuovi giochi già posizionati la scorsa primavera e ai nuovi giochi del Parco Ferdinando Laghi in Via Jacobs. Inoltre, entro la prossima primavera termineranno i lavori per la realizzazione di 7 aree per il gioco inclusive e accessibili finanziate dalla Fondazione Cariparma.