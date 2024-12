Controlli a Salso: 3 patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol.

*******

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, in aderenza all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio mettendo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme, volto al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia salsese a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, ha fatto registrare un totale di 3 patenti ritirate ed altrettante persone segnalate, di cui due sono state denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica ed una sanzionata amministrativamente con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Parma.

denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica con ritiro della patente:

Un 60enne straniero, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,87 G/L – patente ritirata;

Un 28enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,24 G/L – patente ritirata;

sanzioni amministrative con ritiro di patente:

Un 40enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,75 G/L. – patente ritirata.

I Carabinieri ricordano che tali controlli, svolti con l’obbiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, saranno intensificati di numero e frequenza su tutto il territorio della provincia.

E’ utile rammentare alcune delle novità introdotte dal nuovo codice della strada in materia di guida in stato di ebrezza: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Per i recidivi c’è la novità dell’alcolock: un dispositivo che impedisce la messa in moto del veicolo se il tasso alcolemico è superiore a zero. Ogni volta che si siede in macchina, il guidatore dovrà sottoporsi a questa sorta di etilometro mobile soffiandoci dentro.

Tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti e poi si mette alla guida. Basterà risultare positivi ai test per la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

Eccesso di velocità. Sanzione da 173 a 694 euro, invece, per chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Nei centri abitati, la sanzione va da 220 e 880 euro con patente sospesa sino a un mese.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma