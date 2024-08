Controlli antidroga: al Parco Ducale sequestrati 70 grammi di hashish, denunciate 3 persone

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di una lunga serie di servizi pianificati e coordinati dal Comando Provinciale, hanno presidiato l’interno del Parco Ducale e le zone limitrofe, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, svolta nei giorni scorsi è stata condotta con il consueto impiego di un rilevante numero di uomini e mezzi, fatti convergere anche dalle Stazioni limitrofe.

All’attività ha partecipato anche personale della Stazione di Parma Oltretorrente in abiti civili, con il compito specifico di individuare soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Posizionato il dispositivo, con gli uomini in borghese a fare da “osservatori”, una delle pattuglie messe in campo dalla stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, impegnata in prima linea per la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza all’interno del Parco, su segnalazione di uno degli uomini in borghese, si avvicinava ad un gruppetto di ragazzi che stazionavano su di una panchina nei pressi del palazzetto “Eucherio S.Vitale”. Uno dei ragazzi, un 30enne originario del Gambia, notata l’auto di servizio che si stava avvicinando, alzatosi in piedi e pensando di non essere visto, estraeva dalla tasca dei pantaloni un oggetto di forma rettangolare che lanciava in direzione di una siepe a pochi metri di distanza, rimettendosi poi seduto.

I militari sopraggiunti, acquisita ormai una certa esperienza, dopo aver fatto intervenire altro personale in uniforme, recuperavano quanto poco prima lanciato che risultava essere un pezzo di hashish di forma rettangolare del peso di 25 grammi. A questo punto il 30enne è stato accompagnato in strada Fonderie per l’espletamento delle incombenze burocratiche. La sostanza rinvenuta, esaminata con il kit Narcotest in dotazione risultava essere hashish e veniva posta sotto sequestro. Approfonditi accertamenti attraverso l’interrogazione delle banche dati in uso all’Arma dei Carabinieri, facevano emergere a carico del 30enne alcune segnalazioni di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, ed un “Avviso Orale” emesso dal Questore di Mantova nell’anno 2023.

Nel prosieguo dell’attività, un’altra pattuglia, di Parma Oltretorrente nei pressi dell’uscita che porta in via Kennedy ha proceduto al controllo di un 34enne ghanese, residente in provincia, che alla vista dei militari ha immediatamente assunto un atteggiamento ansioso, tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo. Messo alle strette il 34enne ha consegnato spontaneamente un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 20 grammi. Lo stupefacente, analizzato con il Kit in dotazione risultava essere hashish che veniva sottoposto a sequestro.

Analogo riscontro, con contestuale sequestro è stato operato nei confronti di un 18enne, che fermato nelle immediate vicinanze del Parco Ducale è stato trovato in possesso di 30grammi di hashish.

Al termine delle formalità tutti e tre sono stati segnalati alle autorità competenti per le determinazioni che intenderanno assumere.

L’attività di controllo, proseguirà senza sosta al fine di garantire la massima sicurezza all’interno del Parco.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma