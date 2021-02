Controlli in città: denunce per spaccio e possesso di armi da taglio

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, nelle aree sensibili e nei parchi cittadini. Ieri i Carabinieri delle Stazioni di Parma Oltretorrente, Parma Centro e della Sezione Operativa, unitamente al Nucleo Cinofili di Bologna hanno effettuato un controllo nelle aree verdi della città ed in prossimità della Stazione Ferroviaria.

Al termine del servizio sono state denunciate 4 persone. Il primo un 33enne cittadino camerunense, in Italia senza fissa dimora è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio si stupefacente. Lo stesso è stato sorpreso mentre cedeva un involucro ad un 52enne. L’acquirente è stato immediatamente fermato mentre il 33enne si allontanava velocemente occultando, prima di essere fermato, dell’hashish all’interno di un tombino, subito rinvenuto dall’unità cinofila. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 15 grammi di hashish e segnalati alla Prefettura quali consumatori 4 persone.

Ulteriori controlli nel parco hanno permesso di denunciare per detenzione di oggetti atti ad offendere un 40enne gambiano e un 27enne moldavo trovati in possesso di una cutter e di un coltello a serramanico.

Nelle vie intorno alla stazione ferroviaria è stato controllato un 41enne della Costa d’Avorio, residente in provincia di Reggio Emilia. A seguito dell’identificazione è stato denunciato per inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma per 3 anni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma