Controlli sul territorio: varie segnalazioni per droga e due denunce

Prosegue l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma nelle aree sensibili e nei parchi cittadini. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia ducale, nel corso dei servizi di pattuglia volti a prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti e predatori, hanno effettuato diversi controlli all’interno dei parchi, che con le belle giornate sono state meta di tante persone.

Tra sabato e lunedì sono state identificate e controllate diverse decine di persone che sostavano nelle zone più nascoste del parco Ducale. Al termine delle attività sono stati segnalati quali assuntori una decina di giovani trovati in possesso di diversi grammi di stupefacente. La Stazione di Parma Oltretorrente ha denunciato due soggetti. Un 30enne albanese, che controllato e perquisito è stato trovato con, nascosto sotto la maglietta, un lungo cacciavite. E’ stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Un 28enne cittadino nigeriano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato con diversi grammi di hashish.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma