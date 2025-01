Corsaro (Pd): “Salvini non sa fare il ministro, i suoi esponenti locali mistificano”

“La Lega governa non da due anni ma da molto di più. Era in maggioranza con Draghi, con il Conte 1 ecc. Quindi dire che è colpa del passato non lo assolve. Scaricare sui sabotaggi è ridicolo. Anche la rivendicazione dei tanti cantieri è surreale: sono in larghissima parte opere appunto varate dai ministri precedenti. Eppure, per rispondere sul caos ritardi dei treni, Salvini mostrandosi solenne e istituzionale, ha parlato di sabotaggi e della “galassia anarco-insurrezionalista”.

E’ severo il commento della consigliera comunale del Pd di Parma Gabriella Corsaro sulle parole del ministro Salvini.

“Ventimila minuti di ritardi al giorno sono invece la realtà dei pendolari: lavoratori, studenti e cittadini che devo spostarsi su infrastrutture che hanno ricevuto solo briciole con la legge di bilancio. Il ministro, il governo, la pdc per l’orrore “ponte sullo stretto” fermano l’Italia, mentre i soldi viaggiano da un investimento ad un altro senza mai aumentare. Quindi bravi solo a tagliare nastri di opere pubbliche fatte da altri e accampare scuse imbarazzanti per i loro disastri.

Siamo in pieno vittimismo, “una delle tante declinazioni del rifiuto ad assumersi le proprie responsabilità, dell’inclinazione a scaricare e proiettare su capri espiatori i propri fallimenti e le proprie inadeguatezze” (Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio).

E non è questione letteraria ma di politica perche persino il “New York Times” ha definito Matteo Salvini un “esperto di vittimismo politico”.

La verità pura e semplice è una sola: Salvini non ha idea di come si faccia il ministro.

Poi ci sono gli esponenti locali della forza politica del ministro, ma con questi viaggia veloce la mistificazione ed arriva puntuale il mettersi in vetrina facendo deragliare merito, onestà intellettuale e responsabilità.”