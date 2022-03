Costi: “Realizzare l’eco district allo Spip”

Il candidato sindaco civico Dario Costi ha incontrato gli imprenditori e i lavoratori della Spip.

Diverse le proposte arrivate in particolare dai manager Pierluigi Ravella sulla cittalab, con le nuove presenze e una trasformazione imprenditoriale rilevante, e da Ombretta Sarassi Binacchi che ha presentato il progetto di un’Eco district allo Spip, una pianificazione cioè capace di integrare sviluppo sostenibile, economico ed equità sociale e che a realizzarlo sia un sindaco ‘esperto e competente’.

Costi da parte sua ha sottolineato la mancanza di una visione strategica sullo Spip da parte di questa Amministrazione, ha elogiato l’idea di un’eco district e si è impegnato di fronte a tutti i presenti di prevedere una mobilità integrata alternativa all’auto ‘costituita da un fermata sulla ferrovia Parma-Colorno e da una ciclabile per rendere accessibile attraverso i mezzi pubblici e sostenibili il quartiere sgravando un traffico fortemente condizionato dalla presenza di 110 aziende e 10mila persone in movimento ogni giorno’. In particolare la ciclabile collegherà il centro storico, il quartiere San Leonardo, passerà dal parco del Naviglio per arrivare allo Spip e proseguire verso la pista in via di progettazione fra Torrile e Colorno.

Quindi Costi ha parlato del ruolo del pubblico che ‘deve riprendere il ruolo di governo dei processi e di indicazione progettuale delle strategie coinvolgendo il privato nella realizzazione di una rigenerazione urbana che metta insieme infrastruttura e ambiente, non solo allo Spip ma in tutta la città’.